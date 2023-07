Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: deux contrats pour un champ pétrolier au Brésil information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 07:43









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté deux importantes commandes pour la fourniture de tubes de conduites à destination des phases 6 et 8 de développement du champ pétrolier de Buzios, opéré par Petrobras.



Ces commandes s'ajoutent au contrat remporté précédemment pour la phase 7 (d'ores et déjà livrée), représentant au total 48.000 tonnes de tubes de conduite. Les livraisons des développements 6 et 8 sont en cours et se poursuivront jusqu'à fin 2023.



Situé au large des côtes brésiliennes dans le bassin présalifère de Campos, Buzios est l'un des plus grands champs en eaux profondes du monde. Il représente à lui seul 25% de la production de la compagnie pétrolière brésilienne.





