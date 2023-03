Vallourec : des lourdes pertes en 2022 mais une réduction de la dette nette

(AOF) - Vallourec a dévoilé ses résultats annuels 2022 d'où ressort une perte nette de 366 millions d'euros après un bénéfice de 40 millions d'euros un an plus tôt. La société a annoncé un résultat brut d'exploitation (RBE) de 715 millions d'euros pour l'ensemble de l'année, soit une hausse de 45% par rapport aux 492 millions en 2021.Le chiffre d'affaires s'élève à 4,88 milliards d'euros, en hausse de 42%.

Au quatrième trimestre, l'Ebitda a bondi de 129% à 312 millions d'euros grâce à l'amélioration de la marge industrielle, a indiqué Vallourec dans un communiqué.

Au cours de l'exercice 2022, le flux de trésorerie généré par l'activité s'est établi à 330 millions d'euros, contre 26 millions d'euros au cours de l'exercice 2021.

Au 31 décembre 2022, la dette nette s'élève à 1,13 milliard d'euros, contre 1,49 milliard d'euros au 30 septembre 2022. Le groupe n'a aucun remboursement de dette prévu avant juin 2026.

Côté perspectives, Vallourec, qui mène un plan de restructuration comprenant des fermetures de sites et des suppressions d'emplois, mise sur une nouvelle augmentation du RBE, grâce à la fois au segment Tubes et au segment Mine et Forêts. Il table également sur une génération de flux de trésorerie disponible positif pour l'exercice 2023 et sur la poursuite de la réduction de la dette nette.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points-clés

- Co-leader mondial, avec Tenaris, du marché des tubes en acier sans soudure (12 % de parts de marché) et leader mondial des solutions tubulaires premium ;

- Chiffre d’affaires de 3,4 Mds€, avec un positionnement fort dans le secteur pétrole-gaz (54 %), devant l’industrie en forte progression (36 %), la pétrochimie (6 %) et l’énergie électrique ;

- Nouveau modèle économique en 3 piliers : réduction des capacités de production en Europe, renforcement de la présence dans les 2 Amérique, au Moyen-Orient et en Asie du sud-est, plan de transformation vers une meilleure compétitivité ;

- Capital non opéable en raison de la présence de la BPI (2 %), les fonds Apollo étant 1 ers actionnaires avec 20 % des titres et Edouard Guinotte, directeur général, présidant le conseil de 9 administrateurs ;

- Bilan assaini par l’augmentation de capital de 2021 avec des capitaux propres de 1,8 Md€ et des disponibilités de 752 M€ face à 1,4 Md€ de dette nette.

Enjeux

- Stratégie « New Vallourec » de croissance de la productivité : transfert au Brésil des sites allemands de production de tube effective d’ici 2023 / regroupement sur le site d’Aulnoye des activités européennes de filetage qui sera à la tête de la nouvelle organisation « One R&D » / abaissement des frais généraux, via la limitation à la stratégie et l’expertise des fonctions du siège, l’allongement des structures dans toutes les régions / automatisation des processus transactionnels, économies d’échelle / objectifs financiers : 230 M€ de bénéfice opérationnel additionnel récurrent, impact positif en trésorerie de 250 M€ ;

- Stratégie d’innovation soutenue par 5 centres de R&D et les partenariats : capitaliser sur l’avantage technologique (connexions VAM) et les solutions digitales diffusées auprès des clients via la plateforme Smartengo Vallourec.smart / répondre aux défis de légèreté dans l’industrie, de rendement des centrales dans l’énergie électrique et de complexité des transports et stockage dans l’huile et gaz

/ soutenir les propositions des salariés via les challenges d’Open Innovation et le Booster ;

- Stratégie environnementale validée par le SBTi en 2 volets : offre de solutions à la transition énergétique pour la géothermie, l’éolien offshore, le capture & stockage de carbone et l’hydrogène avec pour objectif « une hausse significative du chiffre d’affaires sur 2020-30 » / diminution de l’impact : 40 d’énergie renouvelable, 96 % des déchets revalorisés, 43 % de l’acier issu du recyclage ;

- Qualité productive des 3 sites industriels majeurs : Youngstone aux Etats-Unis d’où un avantage compétitif pour le groupe favorisé par la hausse des droits de douane sur l’acier, VSB au Brésil, et Tianda en Chine ;

- Déploiement des routes compétitives brésilienne et chinoise avec une production de tubes attendue de 500kt en 2024 contre 300kt en 2019.

Défis

- Sensibilité aux cours du brut et du minerai de fer et à la parité euro vs real brésilien et dollar ;

- Après une hausse de 36 % des vente et un creusement de la perte nette au 1 er semestre, actualisation des perspectives 2022 : flux de trésorerie positif et diminution de la dette / pétrole & gaz : vers une amélioration des marges / industrie & autres : dans un marché stable, redémarrage total de l’usine de fer brésilienne avec un objectif de 2,6 Mt, d’où un excédent brut d’exploitation de 670 à 750 M€ estimés.

Une transition écologique qui porte les prix des métaux

La transition écologique tire la demande et suscite la hausse des prix. Ainsi les prix du lithium ont bondi de 100 % l'an dernier, soutenus par les ventes de voitures électriques. Les besoins de métaux tels que l'aluminium, le cuivre, le graphite, ou le nickel devraient s'envoler d'ici à 2050. La guerre en Ukraine a renforcé la progression des prix car la Russie est un producteur important de matières premières minérales, en particulier d'aluminium, de palladium, de nickel et de titane. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a récemment alerté sur le risque de pénurie de plusieurs métaux nécessaires à la transition énergétique. L'Europe s'est mobilisée sur les métaux stratégiques avec l'objectif de renforcer sa souveraineté.