Vallourec: d'importantes mesures de rationalisation

(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses trimestriels, Vallourec a fait part mercredi soir d'importantes mesures de rationalisation, qui se traduiront notamment par le regroupement de toutes ses activités européennes de filetage sur un seul site à Aulnoye en France.



Le fabricant de tubes sans soudures va ainsi lancer le processus de fermeture de la ligne de traitement thermique de Saint-Saulve en France et de la ligne de filetage de Bellshill en Ecosse. Par ailleurs, Vallourec finalisera la cession de Vallourec Bearing Tubes.



Cette réorganisation devrait générer 130 millions d'euros d'EBITDA en année pleine et une réduction des dépenses d'investissement de 20 millions d'euros. La réduction des effectifs associée devrait être d'environ 2.400 postes.





