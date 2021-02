Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : cotation de l'action suspendue Cercle Finance • 02/02/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce qu'étant donné le risque de rumeurs portant sur des informations privilégiées relatives aux négociations en cours avec ses prêteurs, il a demandé à Euronext Paris de suspendre la cotation du titre, de l'obligation convertible et des obligations 2024. Cette suspension a pris effet à compter de l'ouverture du marché ce mardi, en attendant la publication d'un communiqué. Il a également demandé à la Bourse de Luxembourg de suspendre la négociation de ses obligations à échéances 2022 et 2023, pour la même raison.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%