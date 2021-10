Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : contrat majeur remporté au Guyana information fournie par Cercle Finance • 26/10/2021 à 08:00









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé un important contrat-cadre d'une durée de 10 ans avec Esso Exploration and Production Guyana Limited (EEPGL), filiale d'ExxonMobil et opératrice du bloc majeur Stabroek, pour la fourniture de produits linepipe au Guyana. Le groupe français se positionne ainsi comme fournisseur stratégique de tubes sans soudure pour les futurs projets de construction de conduites d'écoulement et de colonnes de montée sous-marines au Guyana. Vallourec servira son client à partir de sa base brésilienne, composée de deux usines situées à Jeceaba et Barreiro, bénéficiant de larges capacités de production pour répondre aux volumes conséquents attendus par EEPGL pour ses futurs projets.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.12%