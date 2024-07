Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: contrat avec TotalEnergies en Angola information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Faisant suite à un appel d'offres, Vallourec annonce s'être vu attribué un contrat par TotalEnergies pour lui fournir près de 5.000 tonnes de tubes OCTG et des services associés, à destination du projet en eaux profondes Kaminho, au large des côtes angolaises.



Il livrera sa gamme de connexions VAM et utilisera Cleanwell, sa solution sans graisse plus respectueuse de l'environnement. Il apportera aussi son expertise d'assistance offshore VAM Field Service ainsi que son offre 'Tubular Management Services' (TMS).



Le fournisseur de tubes sans soudure précise que la fabrication des produits sera assurée par ses usines situées en France, au Brésil et en Indonésie, profitant ainsi de ses hubs stratégiques de production premium.





Valeurs associées VALLOUREC 14,47 EUR Euronext Paris +0,14%