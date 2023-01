Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: contrat avec Petrobras pour des tubes OCTG information fournie par Cercle Finance • 24/01/2023 à 18:09









(CercleFinance.com) - Vallourec a signé un accord de long-terme avec Petrobras pour la fourniture de tubes OCTG.



L'accord, d'une durée de trois ans, couvre la fourniture de tubes OCTG sans soudure premium, des accessoires associés ainsi que des services physiques et numériques spécialisés.



Ces produits, accessoires et services associés, permettront à Petrobras de poursuivre ses activités d'exploration-production pétrolières et gazières offshore dans la région clé du pétrole pré-salifère brésilien.



Philippe Guillemot, Président-Directeur Général de Vallourec, a déclaré : ' Ce nouveau contrat démontre une fois de plus la capacité de Vallourec à fournir à l'industrie des solutions technologiques et efficaces aux acteurs clés de l'industrie. '





