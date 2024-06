Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: contrat avec Petrobras pour 1800 tonnes de tubes information fournie par Cercle Finance • 06/06/2024 à 18:23









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé un contrat avec Petrobras pour la fourniture de 1800 tonnes de tubes en acier carbone premium équipés d'inserts en résine Epoxy renforcés en fibres de verre (technologie GRE) ainsi que des accessoires associés en alliage haut de gamme résistant à la corrosion.



Cette commande s'ajoute à un accord de long terme pour la fourniture de tubes OCTG conclu en janvier 2023.



Les produits seront utilisés dans des puits de développement offshore, principalement au large des côtes brésiliennes dans le bassin pré-salifère de Campos.



Vallourec fournira également des services intégrés, tels que la gestion des stocks et l'assistance sur site. Les produits seront fabriqués dans l'usine brésilienne de Vallourec, en partenariat avec Tuboscope NOV.







Valeurs associées VALLOUREC 15.94 EUR Euronext Paris +1.34%