Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : confirmation des objectifs sur 2019 Cercle Finance • 14/11/2019 à 17:51









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce ce jeudi soir avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,06 milliard d'euros au troisième trimestre 2019, en hausse de +10% par rapport au troisième trimestre 2018 en données publiées, et de +7% à taux de change constants. Au cours des neuf premiers mois de 2019, le groupe a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires de 3,169 milliards d'euros, en hausse de +13% par rapport aux neuf premiers mois de 2018. Le résultat net, part du groupe, est une perte de 60 millions d'euros au 3ème trimestre, contre une perte de 92 millions d'euros au T3 2018. Sur 9 mois, la perte est de 227 millions d'euros, contre une perte de 399 millions d'euros pour la même période en 2018. 'Compte tenu des tendances actuelles sur le plan économique et sur ses marchés, le Groupe confirme ses objectifs pour l'exercice 2019 : une forte croissance du résultat brut d'exploitation, avec au second semestre la confirmation de la génération de résultat brut d'exploitation réalisée au premier semestre ; la poursuite de l'amélioration du besoin en fonds de roulement, avec une réduction du nombre de jours en moyenne trimestrielle ; des investissements industriels de l'ordre de 180 millions d'euros', indique le groupe s'agissant de ses perspectives.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -1.81%