Vallourec: commande remportée auprès de Wintershall Dea

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir remporté une commande pour la fourniture de solutions OCTG premium avec la société allemande Wintershall Dea dans le cadre du partenariat de longue date établi entre les deux entreprises.



Ce contrat porte sur près de 3000 tonnes de tubes, dont une large part en alliage haut de gamme résistant à la corrosion (CRA), de connexions, d'accessoires et de services associés, destinés au projet de développement gazier Davlin North, au large de la Norvège.



Le fournisseur français de tubes sans soudure précise qu'il réalisera la production et le filetage au sein de ses usines brésilienne et française au cours de 2024 pour une livraison prévue d'ici la fin de l'année.





