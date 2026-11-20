Vallourec (-12,86%, à 15,78 euros) signe la plus forte baisse du SBF 120 ce matin en raison de la dégradation de ses résultats au 3e trimestre. Dans le détail, le fabricant de tubes sans soudure a généré un chiffre d'affaires de 956 MUSD, en baisse de 10% d'une année sur l'autre, mais en progression de 8% par rapport au 2e trimestre 2026, reflétant la hausse des volumes de tubes.

Le résultat brut d'exploitation (RBE) s'élève à 181 MUSD, en recul de 26% par rapport à la même période en 2025, soit une marge de 18,9%

Vallourec a dégagé un résultat net, part du groupe de 66 MUSD, contre 152 MUSD un an auparavant. Le résultat net dilué par action s'est établi à 0,25 USD, contre 0,61 USD au 3e trimestre 2025, sur la base d'un nombre moyen pondéré d'actions diluées de 260 millions (contre 250 millions un an plus tôt).

Côté bilan, après avoir versé un dividende intérimaire exceptionnel de 2,05 EUR par action (soit la distribution la plus élevée de son histoire) et procédé à la conversion de bons de souscription, la société a clôturé le trimestre au 30 septembre 2026 avec une dette nette de 100 MUSD (contre une trésorerie nette de 46 MUSD fin 2025). Ce niveau reste toutefois bien en deçà des limites fixées par sa politique de levier financier.

Des perturbations opérationnelles et logistiques au 3e trimestre

Pour expliquer ce repli des résultats , son directeur général Philippe Guillemot souligne que "la rentabilité a été affectée par des coûts additionnels au Moyen-Orient, qui seront en grande partie remboursés au cours des prochains trimestres, ainsi que par un mix moins porteur et un contexte de prix défavorable dans le segment Mine & Forêts. TP Icap Midcap précise à ce sujet que "l'activité Mine & Forêts a pâti d'une détérioration de son environnement, caractérisée par une chute des prix de marché et une hausse des frais logistiques à destination de la Chine, occasionnant une chute des volumes vendus à 1,1 Mt."

A ces difficultés s'ajoute la situation au Moyen-Orient. Alors que les exportations de pétrole brut ont augmenté et que l'activité de forage s'est partiellement rétablie, la sécurité maritime s'est détériorée à la fin du 3e trimestre et au début du 4e trimestre, et a entrainé des perturbations logistiques et une hausse des coûts qui ont retardé ses livraisons et sa facturation. "Alors que les stocks de tubes dans la région ont largement diminué, il devient essentiel de donner la priorité aux expéditions de tubes afin de maintenir les opérations de forage et de garantir un niveau de stocks adéquat", indique le fabricant de tubes sans soudure en acier.

Enfin, outre-Atlantique, Philippe Guillemot précise qu'"une perturbation opérationnelle temporaire liée à un sous-traitant a limité l'amélioration séquentielle des activités du groupe aux Etats-Unis sur ce trimestre, qui s'est révélée inférieure à leurs attentes."

Une dynamique commerciale solide à l'international et aux Etats-Unis

Malgré ces freins ponctuels, la tendance commerciale reste porteuse. En dehors du Moyen-Orient, le groupe observe des signes clairs d'amélioration de la demande, avec une reprise généralisée de l'activité de forage dans les bassins internationaux. Cette tendance devrait se renforcer progressivement tout au long de l'année 2027 grâce à un nombre croissant de projets d'exploration et de production approuvés. Au cours du trimestre, Vallourec a annoncé avoir décroché de nouveaux contrats offshore majeurs dans son activité de projets Line Pipe* à cycles longs, notamment au Brésil, en Angola et en Azerbaïdjan. Ces contrats viennent augmenter la visibilité de son activité pour l'année à venir.

(*tubes de conduite : Ce sont des tubes en acier de grand diamètre et très résistants, conçus pour transporter du pétrole brut, du gaz naturel ou de l'eau sur de longues distances - pipelines terrestres ou sous-marins - depuis les sites d'extraction jusqu'aux raffineries ou terminaux d'exportation).

De même, aux Etats-Unis, le marché conserve une excellente dynamique. La demande solide est en hausse, les stocks réduits continuent de diminuer, et les volumes d'importation de tubes sans soudure restent limités grâce à plusieurs décisions favorables du ministère du Commerce en matière de concurrence équitable. Les prix de marché ont progressé pendant neuf mois consécutifs, et les échanges avec les clients indiquent une poursuite de la croissance de l'activité, tant dans les secteurs du pétrole et du gaz que dans celui de la géothermie.

Des perspectives prudentes qui divisent les analystes

Malgré les perturbations à court terme, Vallourec reste confiant dans sa capacité à générer une croissance rentable tout au long de l'année 2027 et au-delà. Le groupe anticipe un RBE compris entre 170 et 210 MUSD au 4e trimestre 2026, globalement en ligne avec celui du 3e trimestre.

Ces annonces suscitent des réactions nuancées chez les analystes d'études. Si Alphavalue juge que les résultats trimestriels sont "parfaitement conformes aux prévisions du groupe ainsi qu'au consensus", l'analyste note que la prévision annuelle de RBE ressort "légèrement en deçà du consensus : 850 MUSD".

Jefferies abonde dans ce sens : "Le point médian de la guidance d'EBITDA pour ce 4e trimestre (190 MUSD) ressort 25% en dessous du consensus Visible Alpha (253 MUSD), tandis que celui pour l'exercice 2026 (780 MUSD) est inférieur de 8% au consensus" . Toutefois, ce bureau d'études relève que les commentaires sur le marché américain restent très positifs ("le marché est en excellente santé. La demande est ferme et en hausse, les stocks sont bas et en baisse, et les volumes d'importation de tubes sans soudure restent contenus"), bien qu'il voie un risque sur le consensus Visible Alpha d'EBITDA pour 2027 (1,13 MdUSD), l'anticipant pour sa part à 1,02 MdUSD.

De son côté, TP Icap Midcap estime que le repli du titre aujourd'hui représente une opportunité d'achat : "Les fondamentaux restent excellents et l'emportent sur ces déceptions temporaires : le marché US reste très bien orienté, le carnet de commandes international se remplit et la situation au Moyen-Orient devrait se fluidifier avec la construction de nouveaux pipelines". 'analyste maintient sa recommandation à l'achat avec un objectif de cours fixé à 24 EUR.