Vallourec : chute surprise et inexpliquée de 10%

La cassure des 12,35E (support oblique moyen terme) pourrait préfigurer une rechute sur 10,56E, le plancher du 25 avril. (crédit photo : Crédit Vallourec / ) (CercleFinance.com) - Vallourec subit dès l'ouverture une chute surprise et pour l'instant inexpliquée de -10% vers 12,4E: le titre dévisse sous forme d'un 'gap' sous 13,73E (après le test d'un zénith sous 14,28E la veille), ce qui efface d'un coup tous les gains depuis le 16 mai (et referme le 'gap' des 12,95E du mai). La cassure des 12,35E (support oblique moyen terme) pourrait préfigurer une rechute sur 10,56E, le plancher du 25 avril.



Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -6.78%