L 'action Vallourec VLLP.PA plonge vendredi, le fabricant français de tubes en acier ayant fait état d'une chute de 25,8% de son résultat brut d'exploitation (RBE) au troisième trimestre, sur fond de surcoûts et de perturbations opérationnelles au Moyen-Orient et aux États-Unis, son principal marché.

À Paris, vers 08h10 GMT, l'action chutait de 12,01% à 15,94 euros, lanterne rouge de l'indice SBF 120 .SBF120 et en passe d'enregistrer sa pire journée sur les marchés depuis le 15 mars 2023.

Le RBE trimestriel de Vallourec s'est établi à 181 millions de dollars (164,86 millions d'euros), contre 190 millions au trimestre précédent et après 244 millions de dollars il y a un an, alors que le groupe avait estimé atteindre un chiffre compris entre 170 et 210 millions de dollars.

"La dégradation de la sécurité maritime à la fin du trimestre a accru les difficultés logistiques. Les délais de déchargement dans les ports au sud du détroit d'Ormuz sont significativement au-dessus de la normale", a expliqué Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général, durant une conférence de presse téléphonique.

"Le groupe a enregistré une amélioration séquentielle des volumes, compensée par une chute de l’Ebitda par tonne (...), causée par les surcoûts logistiques au Moyen-Orient, une dégradation du mix et un problème opérationnel avec un sous-traitant aux USA", résume dans une note Julien Thomas, analyste chez TP Icap Midcap, qui juge les résultats en ligne avec ses attentes et celles du consensus.

Les analystes de Jefferies considèrent également les résultats de Vallourec comme globalement en ligne, mais notent que l'Ebitda est légèrement en dessous du point médian prévu par le courtier.

Vallourec anticipe de nouveau un RBE entre 170 et 210 millions de dollars pour le quatrième trimestre et entre 760 et 800 millions sur l'ensemble de l'année.

"Les perspectives pour le (quatrième trimestre 2026) sont décevantes", juge Julien Thomas, estimant que le groupe reporte ainsi ses attentes de rebond à l'année prochaine.

Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires groupe de 956 millions de dollars. Le chiffre d'affaires du segment Tubes ressort à 887 millions de dollars, e n hausse trimestrielle de 9%, mais en baisse de 11% s ur un an .

En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, le chiffre d'affaires trimestriel du segment Tubes affiche une hausse de 2%, à 393 millions de dollars.

"Les échanges avec nos clients dans la région confirment une poursuite de la croissance de l'activité en 2027 dans le pétrole et le gaz, aussi bien que dans la géothermie, qui constitue désormais un moteur de diversification prometteur pour le groupe", a déclaré Philippe Guillemot.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)