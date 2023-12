Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: cession d'un site en Allemagne information fournie par Cercle Finance • 27/12/2023 à 07:13









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé un contrat de vente de son site allemand de Mülheim au promoteur immobilier CTP, après le renoncement par le conseil municipal de Mülheim de son droit de préemption.



Cette transaction implique la vente d'une propriété d'environ 330.000 mètres carrés pour un prix de cession équivalent à 39 millions d'euros, dont approximativement 37 millions devraient être perçus dans un délai de deux semaines.



'Cette transaction soutient nos ambitions de désendettement à court-terme et notre objectif d'atteindre une dette nette à zéro au plus tard fin 2025', explique Philippe Guillemot, le PDG du fabricant de tubes sans soudure.



Pour la fin de l'année 2023, le dirigeant déclare anticiper une dette nette inférieure à 741 millions d'euros, hors produit de cession d'actifs, ce qui représentera cinq trimestres consécutifs de désendettement.





