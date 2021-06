Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : cassure des 8,8E et violent 'pullback' vers 8,15E Cercle Finance • 25/06/2021 à 13:45









(CercleFinance.com) - L'augmentation de capital est achevée... cela s'était plutôt bien passé mais Vallourec valide la cassure des 8,8E et il s'ensuit un violent 'pullback' de -9% vers 8,15E: le prochain objectif sera le retracement du plancher des 7,87E du 25 janvier et 5 février (intraday).

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -8.62%