Vallourec : bute sur 17,5E, rechute vers les 16,4E

(CercleFinance.com) - Vallourec bute de nouveau sur 17,5E (tout comme le 30 septembre) et rechute vers les 16,4E. Le titre demeure donc prisonnier d'un corridor délimité par 17,5E les 15,2E, le plus bas absolu testé les 24, 25 et 28 septembre. Après une division par 2 depuis le 13 août (31E à l'ouverture), Vallourec aurait pu au moins tenter de retracer l'ex-plancher historique des 18,3E de la mi-septembre ou de combler le 'gap' des 19,90E du 18 septembre, mais pour l'instant, Vallourec n'y arrive pas et sous les 15,2E, le prochain objectif induit par la règle du balancier se situerait vers 13E

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +2.52%