Vallourec : bondit de +9% vers 16,3E information fournie par Cercle Finance • 13/03/2024 à 11:00









(CercleFinance.com) - Vallourec bondit de +9% vers 16,3E alors qu'Arcelor-Mittal devient son actionnaire de référence: la résistance des 15E du 3/3/23 étant débordée, l'objectif des 16,9E du 8/6/2020 est en cours d'exécution.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +7.85%