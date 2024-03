Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : bondit de +6% vers 16,5E information fournie par Cercle Finance • 18/03/2024 à 13:52









(CercleFinance.com) - Vallourec bondit de +6% vers 16,5E et efface la résistance des 16E du 13, 14 et 15 mars.

L'objectif des 16,9E du début avril puis du 8/6/2020 pourrait être rapidement validé, Vallourec pourrait ensuite enchaîner sur le comblement du 'gap' majeur des 19,08E du 6 mars 2020, puis aller chercher la résistance long terme des 19,8E





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +6.45%