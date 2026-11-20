Vallourec : Baisse du RBE de 26% au T3 avec la situation au Moyen-Orient

Exposition « Hyvolution » à Paris

par Rihab Latrache et Mathias de Rozario

Vallourec VLLP.PA a fait état vendredi d'un résultat brut d'exploitation (RBE) en baisse de 25,8% au troisième trimestre, le groupe citant notamment le contexte au Moyen-Orient, et une perturbation opérationnelle temporaire aux États-Unis liée à un sous-traitant.

Le fabricant français de tubes en acier a affiché un RBE de 181 millions de dollars (164,86 millions d'euros) p our la période juin-septembre, contre 190 millions au trimestre dernier. Il avait estimé lors de la publication de ses résultats semestriels un RBE compris entre 170 et 210 millions d e dollars .

" L a dégradation de la sécurité maritime à la fin du trimestre a accru les difficultés logistiques. Les délais de déchargement dans les ports au sud du détroit d'Ormuz sont significativement au-dessus de la normale", a expliqué Philippe Guillemot, président du conseil d'administration et directeur général, durant une conférence de presse téléphonique.

Vallourec a enregistré un chiffre d'affaires groupe de 956 millions de dollars, contre 886 millions de dollars au deuxième trimestre 2026. Le chiffre d'affaires du segment Tubes ressort à 887 millions de dollars, une hausse de 9% par rapport à la période précédente, mais une baisse de 11% par rapport au troisième trimestre 2025.

Le RBE par tonnes pour le même segment a atteint 592 millions de dollars, une baisse de 18%. "Ces coûts seront en grande partie remboursés par les clients au cours des prochains trimestres", a précisé Philippe Guillemot.

En Amérique du Nord, notamment aux États-Unis, le principal marché de Vallourec, le chiffre d'affaires trimestriel du segment Tubes affiche une hausse de 2%, à 393 millions de dollars.

"Les échanges avec nos clients dans la région confirment une poursuite de la croissance de l'activité en 2027 dans le pétrole et le gaz, aussi bien que dans la géothermie, qui constitue désormais un moteur de diversification prometteur pour le groupe", a ajouté Philippe Guillemot.

Le RBE Groupe pour l'exercice 2026 est attendu entre 760 et 800 millions de dollars.

(Rédigé par Rihab Latrache, avec Mathias de Rozario, édité par Augustin Turpin)