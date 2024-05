Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec: baisse de 27% du RBE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 16/05/2024 à 08:17









(CercleFinance.com) - Vallourec publie au titre du premier trimestre 2024 un BPA de 0,43 euro, contre 0,66 euro un an auparavant, ainsi qu'un RBE (résultat brut d'exploitation) en baisse de 27% à 235 millions d'euros, soit une marge en repli de 0,2 point à 23,7% du chiffre d'affaires.



Le fabricant de tubes sans soudure a vu ses revenus baisser de 26% à 990 millions, avec un effet volume de -32% principalement lié à la fermeture des sites de laminage européens et à la baisse des livraisons de tubes pour le segment pétrole et gaz en Amérique du Nord.



Pour l'exercice 2024, Vallourec anticipe une marge de RBE groupe élevée, une génération de trésorerie globale positive et une réduction significative de la dette nette par rapport au premier trimestre 2024 (485 millions d'euros).



'Nous sommes désormais en avance sur notre objectif d'atteindre une dette nette nulle d'ici fin 2025, au plus tard. En conséquence, nous prévoyons un retour aux actionnaires dès 2025, au plus tard', indique à cette occasion son PDG Philippe Guillemot.





