Vallourec : augmentation de capital d'environ 800 ME Cercle Finance • 20/02/2020 à 09:50









(Crédits photo : Vallourec - Ewen Weatherspoon ) (CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé une augmentation de capital pour un montant d'environ 800 millions d'euros. Cette opération permettra d'atteindre un Ratio de Levier Financier Proforma d'environ 2,8x à fin 2020 et va améliorer le profil de crédit du Groupe. Vallourec va profiter du soutien des actionnaires historiques, Bpifrance et Nippon Steel Corporation. L'engagement de souscription pour Bpifrance sera au prorata de sa part du capital. Nippon Steel va investir un montant lui permettant de conserver une participation d'environ 10% du capital de Vallourec après la réalisation de l'opération. Vallourec a obtenu l'engagement d'un syndicat bancaire de garantir le solde de l'augmentation de capital. Le groupe profite d'un financement des lignes de crédit à hauteur de 800 millions d'euros procurant à long terme une source de liquidité. Le lancement de l'augmentation de capital est prévu au second trimestre 2020.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -9.97%