Vallourec : associé à un projet de stockage du CO2 offshore

(CercleFinance.com) - Vallourec Umbilicals a été sélectionné afin de fournir 200 km de tubes pour ombilicaux pour un ambitieux projet norvégien en mer du Nord qui permettra de capter, transporter et stocker géologiquement des émissions industrielles de CO2. Les 200 km de tubes en super-duplex ont été fabriqués dans l'usine de Venarey-Lès-Laumes (21) début 2021. Ils seront ensuite assemblés avec d'autres éléments dans les ombilicaux qui pilotent des équipements disposés au fond de la mer. 'Aujourd'hui, la fabrication de tubes en super-duplex roulés-soudés au laser pour ombilicaux sous-marins, c'est notre coeur de métier', explique Stéphane Chrobot, directeur général de Vallourec Umbilicals.'Être qualifiés pour de tels projets CCUS (Carbon Capture Utilization and Storage), qui sont aussi exigeants que les applications Pétrole & Gaz offshore, nous offre une nouvelle opportunité de prouver que nos tubes sont hautement performants, fiables et compétitifs'.

