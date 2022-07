Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec: arrivée d'un nouveau DRH information fournie par Cercle Finance • 04/07/2022 à 08:48









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce la nomination de Ludovic Oster au poste de directeur des ressources humaines et membre du comité exécutif, dès ce 4 juillet, succédant à François Curie qui quittera le groupe à la fin de l'année après une période de transition.



Ludovic Oster était depuis août 2018, DRH d'Elior où il a contribué à la mise en oeuvre de la stratégie du groupe notamment au travers de l'alignement et de l'engagement des équipes, du développement des ressources humaines et de l'efficience organisationnelle.



'Avec une expérience solide dans l'accompagnement du changement en particulier dans les processus de transformation des organisations, il apportera à Vallourec tout son savoir-faire', commente Philippe Guillemot, président du conseil et directeur général.





