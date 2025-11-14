 Aller au contenu principal
Vallourec anticipe un RBE entre €195 et 225 mlns au T4
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:33

Vallourec VLLP.PA a annoncé vendredi que son résultat brut d'exploitation (RBE) était attendu entre 195 et 225 millions d'euros au quatrième trimestre, confirmant ainsi son objectif d'un chiffre en progression au second semestre par rapport au premier.

Le fabricant français de tubes en acier affiche un RBE de 210 millions d'euros au troisième trimestre, contre 168 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

Vallourec dit attendre un RBE entre 799 et 829 millions d'euros sur l'exercice annuel.

(Rédigé par Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

VALLOUREC
16,4950 EUR Euronext Paris 0,00%
    participation à la défense: Vallourec devrait construire des obus

