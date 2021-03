Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : amorce d'un rebond sur les 27,8E Cercle Finance • 24/03/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - Vallourec amorce un rebond après sept séances consécutives de baisse qui l'ont ramené sur les 27,8E du 11/02. Si ce retournement de tendance se confirme, il pourrait se diriger vers l'ancien support des 32,6E, correspondant à l'ex-résistance des 25/11/20 et 08/01.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.21%