Vallourec: adhésion à Dii Desert Energy

(CercleFinance.com) - Le fabricant de tubes sans soudure Vallourec fait part de son adhésion effective à Dii Desert Energy, une organisation mondiale dédiée à l'énergie dans les zones désertiques du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA).



De ce fait, il adhère aussi à la MENA Hydrogen Alliance, un réseau collaboratif créé en 2020 par Dii Desert Energy, regroupant acteurs industriels, scientifiques et universitaires, et engagé dans le développement de projets hydrogène vert dans cette région.



Dans le cadre du Dii Partner Meeting, qui se tient en France du 5 au 7 juin, Vallourec accueille 27 membres de l'organisation pour une visite des installations R&D, ainsi que du démonstrateur de sa solution de stockage d'hydrogène Delphy.





