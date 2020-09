Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : accord obtenu pour un mandataire ad hoc Cercle Finance • 21/09/2020 à 08:23









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir reçu l'accord, à la majorité requise, des porteurs de chacune des émissions obligataires soumises au droit américain et venant à maturité en 2022 et en 2023, pour nommer un mandataire ad hoc sans que cette action constitue un cas de défaut. Cet accord fait suite à une consultation lancée le 2 septembre par le fabricant de tubes sans soudures, qui a donc l'intention de demander, dès que possible, la nomination d'un mandataire ad hoc. Vallourec a également obtenu l'accord de ses banques, conformément aux termes de ses crédits renouvelables concernés, pour engager des discussions concernant sa restructuration financière.

