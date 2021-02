Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : accord de principe avec ses principaux créanciers Cercle Finance • 03/02/2021 à 12:05









(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir franchi une étape majeure dans sa restructuration financière avec la conclusion d'un accord de principe avec ses principaux créanciers. L'Accord de Principe a été conclu avec un groupe de prêteurs représentant ensemble 65,1% du montant total de la dette financière de la Société. Il a été approuvé à l'unanimité par les membres du Conseil de Surveillance de la Société. Par ailleurs, Bpifrance Participations et Nippon Steel Corporation, actionnaires de référence de la Société ont confirmé leur soutien à cet Accord de Principe. La Société a sollicité auprès du Tribunal de Commerce de Nanterre l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à son égard.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris 0.00%