Vallourec: accompagne TotalEnergies dans un projet en Irak

(CercleFinance.com) - Vallourec annonce avoir signé un contrat avec TotalEnergies pour la fourniture des tubes de casing et de tubing ainsi que les accessoires associés pour la première phase du projet Gas Growth Integrated Project (GGIP) en Irak.



Le GGIP comprend la récupération de gaz actuellement torché dans la région de Bassora afin d'alimenter des centrales électriques, la construction d'une unité de traitement d'eau de mer et la construction d'une centrale solaire d'une capacité de 1GW.



Concrètement, pour les trente premiers puits du projet, Vallourec fournira depuis ses usines brésiliennes et européennes près de 15000 tonnes de tubes et connexions reposant sur les grades d'acier les plus haut de gamme.



Les livraisons démarreront courant 2024.





