Vallourec : accélère sa hausse vers 12,5E information fournie par Cercle Finance • 06/11/2023 à 12:49









(CercleFinance.com) - Vallourec enchaine les séances de hausse depuis son plancher des 10,77E du 20 septembre et accélère sa hausse vers 12,5E: le titre qui franchit une résistance oblique moyen terme (12E), devrait tester incessament 12,78E, l'ex-zénith du 5 septembre.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +3.00%