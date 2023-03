Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : accélère sa consolidation vers 12,5E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2023 à 10:43









(CercleFinance.com) - Alors que les indices boursiers viennent de reperdre -5%, Vallourec ne reste pas indemne et la franche cassure du support court terme des 13,5E débouche sur une consolidation vers 12,5E, objectif induit par la règle du balancier après plafonnement vers 14,5E.

Le prochain support se dessine vers 12E, ex-résistance de mi-novembre 2022.





Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris -2.72%