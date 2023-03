Vallourec: a choisi Balance pour une plateforme en ligne information fournie par Cercle Finance • 01/03/2023 à 17:21

(CercleFinance.com) - Vallourec choisit Balance to Power pour entrer sur le marché du e-commerce pétrolier et gazier.



Le groupe a choisi Balance to Power pour alimenter la solution de paiement de sa nouvelle plateforme en ligne Behub-e, qui permet aux acteurs du marché de l'énergie et de l'industrie du monde entier d'interagir et d'effectuer des transactions en ligne.



' En partenariat avec Balance, des milliers d'entreprises du marché mondial de l'énergie seront en mesure de faciliter en toute sécurité les paiements en ligne avec plusieurs vendeurs dans le monde entier. Avec Balance, Vallourec peut atteindre le plus large éventail de vendeurs et d'acheteurs avec une expérience de paiement fluide qui s'aligne sur la facilité des achats en ligne quotidiens '.