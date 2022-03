Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : +8% vers 11E, test des 11,15E imminent information fournie par Cercle Finance • 21/03/2022 à 10:34









(CercleFinance.com) - Vallourec s'envole de +8% vers 11E avec la nomination de Mr Guillemot comme PDG pour 4 ans (ce qui assure de la visibilité).

Le cours retrace son zénith du 14 mars et se rapproche de la résistance majeure des 11,15E du 11 mai 2021: le prochain objectif serait le retracement du bref zénith du 14E du 26 février 2021.





