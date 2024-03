Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vallourec : -6% vers 13,10E information fournie par Cercle Finance • 01/03/2024 à 10:35









(CercleFinance.com) - Vallourec renoue avec les bénéfices, mais pas suffisamment aux yeux du marché : le titre rechute de -6% vers 13,10E (plancher du 3 janvier) et pourrait trouver un soutien plus décisif vers 12,975E, plancher du 20 février dernier.





