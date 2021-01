Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vallourec : +13,5% à 25,9E, le spéculatif repart très fort Cercle Finance • 26/01/2021 à 14:14









(CercleFinance.com) - Vallourec s'envole de +13,5% à 25,9E alors que le SBF-120 fait un virage à 180° en l'espace de 24H (-1,6/+1,6%): le spéculatif repart très fort. Mais pour Vallourec, rien n'est gagné car il faudra que le titre démontrer sa capacité à refranchir l'ex plancher majeur des 26,6E de fin décembre: le risque de poursuite du cycle baissier en direction des 20E n'est pas écarté.

Valeurs associées VALLOUREC Euronext Paris +9.39%