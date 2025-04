Valeurs technologiques, compagnies aériennes... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) - Compagnies aériennes américaines

Les compagnies aériennes américaines pourraient figurer parmi les principales victimes de la guerre commerciale déclarée par Donald Trump avec ses droits de douane "réciproques". Jetblue, Alaska Air et American Airlines sont attendues en baisse de plus de 4%, United Airlines et Delta de plus de 5% tandis que Southwest devrait reculer de plus de 3%. En cas de dégradation de la situation économique provoquée par cette guerre commerciale, les consommateurs américains pourraient réduire leurs déplacements en avions.

Equipementiers sportifs américains

Nike et Lululemon perdent près de 10% en avant-Bourse après l'annonce d'une nouvelle série de droits de douane américains ciblant notamment le Vietnam, l'Indonésie et la Chine, des pays clés pour l'approvisionnement du secteur. Hier soir, le président Trump a décrété des surtaxes de 46% sur les importations en provenance du Vietnam, de 49% sur celles du Cambodge, de 37% sur celles du Bangladesh et de 32% sur celles d'Indonésie. Les droits de douane visant la Chine sont de 34%, qui s'ajoutent à des surtaxes précédemment annoncées de 20%.

Valeurs technologiques

Fortement dépendantes de l'Asie pour leur chaîne d'approvisionnement, les valeurs technologiques, dont Apple , sont attendues en forte baisse à Wall Street. " Le Vietnam (+46 %), la Thaïlande (+36 %), la Chine (+34 %), Taïwan (32 %), l'Indonésie (+32 %) et l'Inde (+26 %) ont enregistré la plus forte augmentation des droits de douane réciproques ", souligne MUFG, sachant que pour la Chine ils viennent s'ajouter aux 20% déjà en vigueur. Les droits de douane s'élèvent par ailleurs à 26% pour l'Inde.