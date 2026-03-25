Valero prépare le redémarrage de la raffinerie de pétrole de Port Arthur après l'explosion, selon certaines sources

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Valero Energy Corp VLO.M a commencé à préparer le redémarrage de sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) Port Arthur, Texas, cette semaine, après qu'elle a été fermée mardi à la suite d'une explosion et de l'incendie qui s'en est suivi dans la nuit de lundi à mardi, ont déclaré deux personnes familières avec les opérations de l'usine.

Les ouvriers bloquaient les pipelines qui alimentent l'unité 247 d'hydrotraitement diesel endommagée, d'une capacité de 47 000 bpj, tôt dans la matinée de mercredi, ont déclaré les sources. L'explosion de l'unité 247 a été ressentie à 11 miles (18 km) de l'usine, située à l'est du Texas, à la frontière avec la Louisiane.