Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valero : menace le support des 100$ information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 17:35









(CercleFinance.com) - Valero ne sera pas parvenu à se hisser au-delà des 109$, et encore moins de la résistance des 119$.

Le titre rechute lourdement (-7%) vers 101$ et menace le support des 100$ (des 25 avril et 14 juillet).

En cas d'enfoncement, risque de rechute vers 92E est très élevé.





Valeurs associées VALERO ENERGY NYSE -6.32%