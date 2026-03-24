Valero ferme la raffinerie de pétrole de Port Arthur, au Texas, à la suite d'une explosion, selon certaines sources

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Valero Energy Corp VLO.N a fermé sa raffinerie de pétrole de 380 000 barils par jour (bpd) Port Arthur, Texas, dans la nuit de lundi à mardi, suite à une explosion et à un incendie dans une unité d'hydrotraitement du diesel, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'explosion survenue lundi soir dans l'unité d'hydrotraitement diesel 243, d'une capacité de 47 000 bpj, a secoué la région située à l'est du Texas, à la frontière de la Louisiane, ont indiqué les sources, le souffle ayant été entendu jusqu'à une distance de 11 miles.