Valero Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels grâce à la hausse des marges de raffinage

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Le raffineur Valero Energy VLO.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street concernant son bénéfice ajusté du deuxième trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées, les tensions au Moyen-Orient ayant stimulé la demande d'exportations de carburant américain.

L'action de la société a progressé de près de 3% lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse. Les raffineurs américains ont été les principaux bénéficiaires de la guerre en Iran, les acheteurs internationaux s'étant rués sur leurs approvisionnements en raison des perturbations du trafic maritime dans le détroit d'Ormuz, ce qui a propulsé les exportations de carburant du pays à des niveaux records.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par le « 3-2-1 crack spread » CL321-1=R , ont progressé en moyenne d’environ 102% au deuxième trimestre par rapport à l’année précédente. Le résultat d'exploitation ajusté du segment de raffinage de Valero a plus que triplé, passant de 1,27 milliard de dollars l'année précédenteà 4,4 milliards de dollars. Sa marge de raffinage par baril traité s’est établie à 23,62 dollars au cours du trimestre, soit près du double des 12,35 dollars enregistrés un an plus tôt.

La société basée à San Antonio, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 12,54 dollars par action pour le trimestre clos le 30 juin, alors que les analystes tablaient sur 10,12 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.