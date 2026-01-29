 Aller au contenu principal
Valero Energy dépasse les estimations de bénéfices trimestriels grâce à des marges de raffinage plus élevées
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 12:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'actions et d'autres détails aux paragraphes 2,5,8)

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre jeudi, grâce à un rebond des marges et à une augmentation du volume de production.

Les actions de la société, qui est le deuxième raffineur américain en termes de capacité, ont augmenté de 1,6% à 186,97 dollars avant la cloche.

Au cours du quatrième trimestre, les marges de raffinage américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1

CL321-1=R , se sont redressées par rapport aux creux pluriannuels observés en 2024, lorsque les bénéfices ont diminué par rapport aux sommets atteints après la pandémie en raison des perturbations de l'approvisionnement dues à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

La marge de raffinage de la société par baril de production s'est élevée à 13,61 dollars au cours du trimestre, contre 8,44 dollars un an plus tôt.

Le raffineur a déclaré que son volume moyen de production avait légèrement augmenté pour atteindre 3,1 millions de barils par jour au cours du trimestre, contre 2,9 millions de barils par jour un an plus tôt.

Valero a donné le coup d'envoi de la saison des bénéfices pour les raffineurs américains, alors que le secteur de l'énergie se prépare à stimuler la production au Venezuela après que l'administration Trump a présenté un plan à long terme exhortant les entreprises à dépenser 100 milliards de dollars pour relancer l'industrie pétrolière du pays.

Les analystes ont déclaré que Valero devrait bénéficier de manière significative d'une reprise des importations de pétrole brut vénézuélien aux États-Unis. Selon les analystes de BofA, le raffineur peut exploiter une production supplémentaire de 200 000 bpj en provenance du pays sud-américain à court terme.

Le raffineur a ajouté qu'il progressait dans le projet d'optimisation de l'unité FCC de la raffinerie de St. Charles afin d'améliorer sa capacité à produire des produits à haute valeur ajoutée. Le projet devrait coûter 230 millions de dollars et être achevé au cours du second semestre de l'année.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 3,82 $ par action pour le trimestre clos le 31 décembre, alors que les analystes s'attendaient à 3,27 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Venezuela

Valeurs associées

Gaz naturel
7,46 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
69,97 USD Ice Europ +1,79%
Pétrole WTI
64,70 USD Ice Europ +1,86%
VALERO ENERGY
183,940 USD NYSE +0,56%
