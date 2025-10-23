Valero Energy dépasse les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à des marges plus élevées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Le raffineur américain Valero Energy

VLO.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre jeudi, aidé par un rebond des marges de raffinage.

Les marges de raffinage ont rebondi à partir de leurs plus bas niveaux pluriannuels en 2024 après deux années de bénéfices exceptionnels, les raffineurs ayant profité des pénuries d'approvisionnement causées par les tensions géopolitiques en Ukraine.

Les marges des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté de près de 29 % en moyenne au troisième trimestre par rapport à l'année précédente, grâce à de fortes marges sur le diesel et l'essence dues à une forte demande et à de faibles stocks.

La société a déclaré que son volume de production moyen a augmenté pour atteindre 3,1 millions de barils par jour au cours du trimestre, contre 2,9 millions de barils par jour un an plus tôt.

La marge de raffinage de Valero par baril de production a augmenté à 13,14 dollars au cours du trimestre, contre 9,09 dollars un an plus tôt.

La société, qui a donné le coup d'envoi de la saison des résultats pour les raffineurs américains, a affiché un bénéfice ajusté de 3,66 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 3,05 dollars attendus par les analystes, selon les données compilées par LSEG.