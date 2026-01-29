Valero Energy achètera du brut vénézuélien à trois vendeurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Valero Energy VLO.N s'est engagé avec trois vendeurs autorisés de brut vénézuélien et achètera des barils à chacun d'entre eux, a-t-il déclaré lors d'une conférence téléphonique jeudi.

Le raffineur n'a pas révélé l'identité des vendeurs, mais a ajouté qu'il s'attendait à ce que le brut vénézuélien constitue une "part assez importante de son régime de brut lourd" en février et mars.

Valero a également déclaré que sa capacité à traiter le brut vénézuélien devrait être nettement supérieure à 240 000 barils par jour.

Les raffineurs américains devraient bénéficier de manière significative des efforts du président Donald Trump pour stimuler la production au Venezuela et reconstruire le secteur pétrolier délabré du pays après la capture du président Nicolas Maduro au début du mois de janvier.

La société a donné le coup d'envoi de la saison des résultats des raffineurs américains plus tôt dans la journée de jeudi.