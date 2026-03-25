Valero commence à redémarrer la raffinerie de Port Arthur, au Texas, selon certaines sources

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Valero Energy Corp VLO.N a commencé à redémarrer sa raffinerie de Port Arthur, au Texas, d'une capacité de 380 000 barils par jour, mercredi, deux jours après une explosion qui a secoué l'usine, ont déclaré des personnes familières avec les opérations de l'usine.

L'unité 243 d'hydrotraitement du diesel, d'une capacité de 47 000 barils par jour, qui a explosé dans la nuit de lundi à mardi, restera à l'arrêt pour réparation tandis que d'autres unités seront redémarrées autour d'elle, ont indiqué les sources.