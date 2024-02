Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valeo: vise un CA entre 22,5 et 23,5 MdsE en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/02/2024 à 18:20









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'inscrit à 22 044 millions d'euros en 2023, en hausse de 11 % à périmètre et taux de change constants. A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires est en hausse de 9 %.



L'EBITDA s'établit à 2 647 millions d'euros soit 12,0 % du chiffre d'affaires, en hausse de 60 points de base par rapport à la même période en 2022 retraitée, Le résultat opérationnel s'élève à 744 millions d'euros.



Le résultat net part du Groupe s'élève à 221 millions d'euros, soit 1,0 % du chiffre d'affaires.



' Le chiffre d'affaires est attendu entre 22,5 et 23,5 milliards d'euros en 2024 et entre 24,5 et 25,5 milliards d'euros en 2025 (22,0 milliards d'euros en 2023). Le Groupe est confiant quant à la croissance de son chiffre d'affaires première monte dans toutes les régions de production notamment en Europe ' indique la direction.



' Valeo se fixe pour objectif d'augmenter de plus de 60 % son résultat d'exploitation et sa génération de cash entre 2023 et 2025 '.





