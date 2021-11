Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valéo : vers un repli sur 26,15E avant rebond vers 33,5E ? information fournie par Cercle Finance • 25/11/2021 à 14:27









(CercleFinance.com) - La consolidation amorcée sous 29,5E pour se prolonger en direction des précédents sommets des 25,7E (du 12/08) ou 26,15E (du 12/10/2020). La configuration en tête/épaules inversée sur 20,9E le 20 septembre reste valide et l'objectif final pourrait bien être 33,85E (ex zénith du 30/11 et 20/12/2020)

Valeurs associées VALEO Euronext Paris -1.55%