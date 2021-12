Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo : va équiper la nouvelle Classe S de son LiDAR information fournie par Cercle Finance • 09/12/2021 à 17:57









(CercleFinance.com) - Valeo annonce que la nouvelle Mercedes-Benz Classe S pouvant atteindre le niveau 3 de conduite autonome est la première voiture au monde équipée de son LiDAR, Valeo SCALA de deuxième génération. Le LiDAR de Valeo est le premier scanner laser 3D au monde à être produit en série, équipant des véhicules déjà commercialisés. ' Grâce au concours du Valeo SCALA, la Mercedes-Benz Classe S pourra rouler en mode automatisé, en toute sécurité, dans des conditions bien définies, comme sur autoroute et en cas de forte densité de trafic (dans un premier temps jusqu'à la vitesse légale de 60 km/h) ' indique le groupe. ' Le véhicule prendra, dans ces conditions précises, la conduite en charge, permettant à son conducteur de se libérer - temporairement - de l'attention à la route '.

