Valeo: 'une dynamique favorable' selon des analystes information fournie par Cercle Finance • 28/02/2023 à 14:48

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un résultat net part du groupe de 230 ME, en hausse de 31 % par rapport au précédent exercice (175 ME), soit un résultat net de base par action de 0,95 euro, contre 0,73 euro auparavant.



Pour l'exercice 2023, Valeo cible un chiffre d'affaires compris entre 22 et 23 MdsE et un EBITDA compris entre 11,5 et 12,3 % du CA.



Suite à cette annonce, Berenberg renouvelle sa recommandation d'achat sur Valeo, avec un objectif de cours toujours établi à 24 euros, dans le sillage de lourde chute du titre vendredi dernier.



Dans une note de recherche, l'intermédiaire financier attribue cet accès de faiblesse à des perspectives pour 2023 jugées trop prudentes ainsi qu'à l'annonce par Mercedes-Benz du choix de l'américain Luminar pour ses technologies de télédétection LiDAR, là où Valeo était jusqu'ici son unique fournisseur en la matière.



L'analyste estime malgré tout que le l'équipementier automobile français dispose d'une dynamique favorable au niveau de son carnet de commandes, mais aussi d'une marge de manoeuvre suffisante pour retrouver un élan positif.



Tout en relevant son objectif de cours de 26 à 31,3 euros, Invest Securities maintient également son opinion 'achat' sur Valeo, 'toujours justifiée par les faibles multiples'. 'Parmi les équipementiers, Valeo est le titre qui pourrait rebondir le plus en 2023', juge-t-il.



'Après un quatrième trimestre solide, les résultats 2022 sont en ligne avec les attentes et les guidances', note l'analyste, qui remonte ses estimations de BNA pour refléter une accélération 'en passe de se confirmer'.



Le bureau d'études met en avant une accélération attendue au second semestre, une marge d'EBITDA qui pourrait décoller au-delà de la guidance au second semestre et en 2024, ainsi qu'une visibilité sur la croissance des nouveaux métiers et le carnet de commandes.