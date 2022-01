Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Valeo: un purificateur d'air récompensé au CES de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 05/01/2022 à 12:31









(CercleFinance.com) - Valeo a annoncé mercredi avoir été récompensé au salon CES de Las Vegas pour la conception d'un purificateur d'air supprimant plus de 95% des virus, dont le Covid-19.



L'équipementier automobile indique avoir obtenu l''Innovation Awards' du CES 2022 pour son système de stérilisation de l'air destiné aux cabines de bus et d'autocars.



Lorsqu'il est activé, ce système élimine, en un seul cycle de circulation d'air, toutes les bactéries et moisissures présentes dans l'air circulant dans la cabine.



Les modules conçus par Valeo, déjà présents dans plus de 2000 bus dans le monde, sont efficaces tout au long du trajet du véhicule avec les passagers à bord.



Ce système de purification de l'air utilise la technologie des rayons ultraviolets.





