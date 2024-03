Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Valéo : triple bottom sur 10,46E ? information fournie par Cercle Finance • 04/03/2024 à 13:46









(CercleFinance.com) - Valéo se redresse vers 11E, une résistance court terme facilement identifiable : en cs de franchissement, cela validerait un scénario de triple bottom sur 10,46E (les 20 et 26 février, puis 1er mars) avec des objectifs à 11,65E (ex-plancher du 26/10/2023) puis 12,3E (ex-plancher du 13/11/2023, ex-résistance du 30/01/2024).





Valeurs associées VALEO Euronext Paris +3.62%